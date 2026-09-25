Menentukan Prioritas Saat Berhadapan Dengan Ancaman Kejahatan Siber

Bertambahnya jumlah pengguna internet meningkatkan peluang terjadinya kejahatan siber. Sudah banyak pengguna internet yang menjadi korban kejahatan ini dan mengalami banyak sekali kerugian. Agar terhindar dari kejahatan ini maka perlu menentukan prioritas ketika berhadapan dengan berbagai macam risiko kejahatan digital. Artikel ini akan membahas tentang cara menentukan prioritas tersebut.

Pentingnya Menentukan Prioritas Terhadap Kejahatan Cyber

Saat menjadi korban kejahatan akan mengalami banyak sekali permasalahan, seperti data-data penting hilang, akun tidak bisa diakses dan muncul transaksi-transaksi mencurigakan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini membutuhkan banyak waktu dan biaya yang nantinya bisa mengganggu aktivitas sehari-hari atau aktivitas bisnis.

Agar tidak mengalami permasalahan tersebut harus menentukan prioritas atau hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Jadi, penentuan prioritas ini bisa membantu seseorang untuk meminimalisir dan mengendalikan risiko yang berdampak paling buruk.

Tata Cara Menentukan Prioritas

Agar tidak mengalami kejahatan digital dan bisa meminimalisir dampak apabila menjadi korban maka sebaiknya tentukan prioritas dengan mengikuti cara-cara berikut ini.

Mengidentifikasi Ancaman Siber

Hal yang pertama harus benar-benar diperhatikan adalah mengetahui jenis ancaman apa yang mungkin akan dihadapi di masa depan agar bisa mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Adapun ancaman yang terjadi diantaranya adalah malware dan account takeover. Kalau ternyata ancamannya adalah malware maka perlu melindungi komputer atau smartphone dengan sistem keamanan yang bagus.

Lindungi Aset Paling Berharga

Setiap aset digital yang dimiliki mempunyai nilai yang berbeda-beda. Anda diharuskan untuk memprioritaskan aset-aset digital yang bisa menimbulkan dampak paling buruk untuk diri Anda. Contohnya melindungi database pelanggan, rekening, informasi keuangan atau dokumen perusahaan.

Anda dapat melindungi itu semua dengan memperkuat sistem keamanan. Tapi kalau ternyata ada yang berhasil mencuri aset seperti database pelanggan sebaiknya segera di atasi agar tidak banyak pihak yang mengalami kerugian.

Tingkatkan Keamanan Akses

Saat Anda menemukan akun perusahaan atau pribadi sudah diretas sebaiknya segera tingkatkan keamanan akun agar tidak ada lagi data yang dicuri. Untuk meningkatkan keamanan ini bisa dengan cara mengganti password dengan yang lebih kuat atau lebih rumit.

Anda juga dapat logout akun ketika ada orang tidak dikenal login menggunakan akun Anda. Selain itu, Anda juga bisa mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi multifaktor untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap akun Anda. Langkah tersebut juga penting untuk mengurangi risiko menjadi korban kejahatan siber di kemudian hari.

Frequently Asked Questions

1. Mengapa harus menentukan prioritas ketika menghadapi risiko kejahatan digital?

Karena dengan menentukan prioritas bisa meminimalisir dampak-dampak dari kejahatan digital.

2. Bagaimana cara menentukan prioritas yang baik dan benar?

Caranya adalah mengidentifikasi ancaman kejahatan, melindungi aset yang nilainya paling tinggi dan meningkatkan keamanan aset.

3. Mengapa harus menganalisis kejahatan cyber?

Kejahatan ini harus dianalisis terlebih dahulu agar lebih mudah dalam menentukan langkah-langkah pencegahan dan mengatasi masalah yang timbul dari kejahatan tersebut.